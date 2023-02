Faschisten mit Laserstrahlen

Niederländische Neonazis haben ein neues Propagandamedium entdeckt: Wenn die Nacht hereinbricht, lassen sie mit Laserprojektoren rassistische Parolen auf Bauwerke erscheinen. Am Freitag nahm die Polizei in Rotterdam zwei Männer fest, die für solche »Laserschmierereien« in Alkmaar, Eindhoven und Rotterdam verantwortlich sein sollen. Bei den Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um den 34jährigen Daniel S. aus Landgraaf in der niederländischen Provinz Limburg nahe Aachen und den 24jährigen John A. aus Zwijndrecht bei Rotterdam. »Nach der Festnahme wurden ihre Wohnungen durchsucht. Unter anderem wurden verschiedene Datenträger, eine Armbrust und 3D-gedruckte Waffenteile gefunden und zur weiteren Untersuchung mitgenommen«, teilte die Polizei mit.

Die Männer werden verdächtigt, in der Silvesternacht in Rotterdam auf einen der riesigen Pylone der berühmten Erasmus-Brücke über die Nieuwe Maas rassistische und faschistische Losungen projiziert zu haben...