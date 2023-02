Richter, Karge, Tschirner, Paintner, Gütschow

Ob der MDR an Otmar Richters 85. Geburtstag am kommenden Sonntag gedacht hat, als er die Serie »Fridolin« erneut ins Wochenendprogramm nahm? Hier spielt der gebürtige Chemnitzer nicht nur den BGLer Waldemar Mai, nein, er war auch der Autor. Es war nicht sein erster Wurf. Schon 1978 frönte Richter in »Amor holt sich nasse Füße« seinem Hobby, dem Tauchsport, schrieb das Buch und spielte selbst mit. Bereits 1959 hatte er bei der Defa in der großen Rolle eines Lehrlings im Fischkombinat Saßnitz in einem Krimi debütiert. Heiner Carow gab ihm 1964 eine Hauptrolle in dem Drama »Die Hochzeit von Länneken«. Doch Richter schloss sich bald dem Schauspielerensemble des DFF an, wo er beispielsweise in zahlreichen Folgen vom »Polizeiruf 110« auftrat.

An diesem Mittwoch wird Manfred Karge 85. Der Brandenburger Schauspieler wurde in jungen Jahren von Helene Weigel ans Berliner Ensemble geholt, wo er zusammen mit Matthias Langhoff ein Regieduo bildete, das auch Bestand ha...