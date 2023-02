Gasfeld war einfach zu lukrativ

Bis 2035 will Groningen ohne Erdgas auskommen. Als erste Provinz in den Niederlanden. Das teilte Koen Schuiling, Bürgermeister der Stadt Groningen, am Montag mit. Es war eine Konsequenz aus dem Abschlussbericht, den eine parlamentarische Enquetekommission am Freitag veröffentlicht hatte. Demnach wurden die Interessen der Bevölkerung im Norden des Landes jahrzehntelang einfach missachtet, weil Staat und Ölkonzerne Geld verdienen wollten.

Als Geologen 1959 unter Groningen ein riesiges Erdgasfeld entdeckten, war die Freude zunächst groß. Die Niederlande würden in Zukunft bei Erdgas nicht nur autark sein, sondern auch noch exportieren können, zum Beispiel nach Deutschland. Die Manager von Royal Dutch Shell und Exxon Mobil rieben sich ebenfalls die Hände. An die Folgen dachte niemand. Die waren erstmals zu spüren, als 1976 im Dorf Loppersum die Wände der Häuser wackelten und das Porzellan aus den Regalen purzelte.

Je länger die Förderung dauerte, um so öfter b...