Zum Inhalt dieser Ausgabe | El Dorado des Tages: Florida Felix Bartels Wie dermaßen am Arsch der Kampf um die Anerkennung alternativer Lebensentwürfe ist, lässt sich daran ablesen, dass Konzerne wie Disney und Amazon mittlerweile an seiner Spitze stehen. Jahrzehntelang für Vadda-Mudda-Kind-Propaganda berühmt, hat Disney vor etwa zehn Jahren eine innere Wende um 540 Grad vollzogen. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte man mit »Turning Red«. Dessen Botschaft: Sei, was du willst, und scheiß auf alle andern. Eben das ist das Wesen der Wokeness, wo Emanzipation nur asozial gelebt werden darf. Gegen dieses Alterssiechtum in Gestalt einer Ki...

Artikel-Länge: 1801 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen