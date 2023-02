Linke und Indigene im Visier

Ecuador wird von einer Serie politischer Morde erschüttert. Linke Aktivisten, Vertreter sozialer Bewegungen und indigener Gemeinschaften werden immer öfter zur Zielscheibe von Anschlägen oder erhalten Todesdrohungen. Allein vor den Kommunal- und Regionalwahlen vom 5. Februar waren fünf Kandidaten getötet und zahlreiche weitere durch Schüsse oder Messerstiche verletzt worden. Am Vorabend der Wahlen erlag der Kandidat der linken »Revolución Ciudadana« (RC) für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Puerto López den Folgen eines Anschlags. Das vorerst letzte Opfer, der Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen der Konföderation indigener Nationalitäten Ecuadors (Conaie), Eduardo Mendúa, wurde am Sonntag vor seinem Haus ermordet.

Wie der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur am Montag (Ortszeit) berichtete, macht die größte indigene Bewegung Ecuadors die Regierung und das »System der neokolonialen Ausbeutung« für den Tod ihres Aktivisten veran...