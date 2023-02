Machtkalkül vor Demokratie

Das wirtschaftlich angeschlagene Sri Lanka steht vor einer weiteren Krise: Die eigentlich für den 9. März angesetzten, ohnehin verspäteten Lokalwahlen wurden abermals verschoben. Weil Geld für Stimmzettel, Transport, Personal und Einrichtungen von der Regierung nicht bereitgestellt wurde, sehe man sich außerstande, die Wahlen zu organisieren, ließ die nationale Wahlkommission nach einer Beratung am vergangenen Freitag wissen. Eigentlich hätte in der Vorwoche schon die Briefwahl erfolgen sollen. Am Freitag wird die Wahlkommission mitteilen, wie es weitergeht. Noch hält sich in dem unabhängigen Gremium ein Rest Hoffnung, mit einem Appell an den Parlamentsvorsitzenden, die nötigen Mittel beschaffen zu können. Doch zumindest dem Regierungsbündnis, dem bei den Wahlen ein Denkzettel droht, kommt die Verzögerung gelegen. Mehr als ein Jahr ist die Abstimmung, die alle vier Jahre stattfinden soll, überfällig. Die letzten Lokalwahlen fanden im Februar 2018 statt.

D...