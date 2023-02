Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verbot von Öl- und Gasheizungen Soziale Härte: Bundesregierung will ab 2024 keine neuen Anlagen zulassen Susanne Knütter Aus Sicht der Bundesregierung ist die Energiewende vor allem ein Hebel zu mehr Energiesouveränität. Im Koalitionsvertrag steht, dass zum 1. Januar 2025 »jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent ›erneuerbarer Energien‹ betrieben werden« müsse. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs entschied die Koalition dann, dass diese Vorgabe »möglichst« bereits ab Anfang 2024 gelten soll. Nun liegt ein erster – wenn auch noch nicht finaler – Gesetzentwurf vor. Im gemeinsamen Referentenentwurf des Wirtschafts- und des Bauministeriums, aus dem dpa am Dienstag zitierte, heißt es zur Begründung: Ohne schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme »kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren«. Sozialpolitische Argumente, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) außerdem vorbringen, dürften vorgeschoben sein. Die derzeit hohen Preise...

Artikel-Länge: 3011 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen