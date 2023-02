Inselbewohner warnen vor LNG-Terminal

Was die Bundesregierung für unbedingt notwendig erachtet, stößt auf der Ostseeinsel Rügen auf Widerstand. Am Sonntag kamen an der Kurmuschel im Ostseebad Baabe rund 2.500 Menschen zusammen, um unter dem Motto »Kein LNG vor Rügen!« gegen ein geplantes Terminal für verflüssigtes Erdgas zu demonstrieren. Man erwarte vom Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dass die Interessen Rügens und der Bevölkerung ernst genommen würden. Dies bedeute: kein Terminal vor Rügens Küste, weder im Greifswalder Bodden noch vor den Ostseebädern oder in Sassnitz-Mukran, hatte Stefanie Dobelstein, Sprecherin der Initiative »Lebenswertes Rügen«, erklärt.

Was droht der Insel? Mitte Februar hatte die »rot-rote« Landesregierung die Pläne öffentlich gemacht, rund fünf Kilometer vor der Ostseeinsel eine »Art Bohrinsel« zu errichten, um verflüssigtes Erdgas anzulanden. Das wird vom Grünen-geführten Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Minister Robert Habeck als umwel...