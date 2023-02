Schweißarbeiter sieht rot

Im Keller der dritten Liga herrscht Hochspannung. Die fünf Abstiegskandidaten liegen gefährlich nah beisammen. Das torreichste Spiel des Wochenendes bestritten der 15. gegen den 19. der Tabelle: Bayreuth gegen Zwickau, die vor dem Spiel gerade einmal zwei Punkte trennten. Die Ursache, warum der oberfränkische Aufsteiger mit seinen schnellen Stürmern so lange am Tabellenende herumdümpelte, war vor allem in der schwachen Defensive zu finden. Zuletzt hatte die Spielvereinigung die Partie gegen die sich im Aufwind befindlichen Osnabrücker drehen können (3:2) und damit neue Zuversicht gewonnen.

Doch Zwickau hielt unter dem neu verpflichteten Trainer Ronny Thielemann dagegen. Es kam zu einer eine offensiv ausgerichteten erste Hälfte. Bayreuths Führungstor konterte Zwickau keine Minute später mit dem Ausgleich. Nach der Pause verlor die Thielemann-Elf den Faden, zeigte Schwächen in den Zweikämpfen. Es kam zu selbstverschuldeten Aussetzern, die die konterstarken ...