Ironischerweise zählt sich die mit Computern und Gentechnik operierende Biologie heute zu den »Life Sciences«, obwohl sie mit dem »Leben« so gut wie nichts zu tun hat. Das Wort »Leben« taucht in den Biologiebüchern gar nicht mehr auf. Die Lebenswissenschaftler erforschen »nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen«, stellte der französische Genetiker und Nobelpreisträger François Jacob (1920–2013) bereits vor über einer Dekade klar. Der kürzlich verstorbene Wissenssoziologe Bruno Latour (1947–2022) hielt dagegen die ganze Genetik für einen ärmlichen »Reduktionismus«, räumte jedoch ein, dass dieser in der Industrie durchaus Sinn ergebe, d. h. Gewinn verspreche.

Die US-Wissenschaftshistorikerin Lily E. Kay (1947–2000), die sich mit der Geschichte der Biologie beschäftigte, hat überschlagen, dass in ihrem Land »mindestens 80 Prozent der Molekularbiologen an eigenen kommerziellen Biotech-Unternehmen beteiligt sind«. Einer dieser hybriden For...