Das Wundertrio aus Kuba

Der Dozent und sein Freund Groll schlenderten durch die Altstadt von Piran an der slowenischen Adria.

An den elegant restaurierten ovalen Hauptplatz – ein Alterswerk von Boris Podrecca, der seine herausragenden Bauten in Venedig und Wien geschaffen hatte – schloss sich ein Gewirr von Gässchen und Stiegen an. Restaurants und Bars belebten das düstere Quartier. Plötzlich hielt Groll vor einem unscheinbaren holzgetäfelten Laden inne.

»Seit wann interessieren Sie sich für kubanische Zigarren? Unter all Ihren Lastern ist mir eine Vorliebe für teures Rauchwerk bisher nicht aufgefallen.«

»Mit gutem Grund«, erwiderte Groll. »Tatsächlich lässt mich das feine Rauchzeug kalt wie der Opernball oder der Villacher Fasching.«

»Letzterer ist ja eine besonders schwere Prüfung für Verstand und Gemüt«, warf der Dozent ein.

»Beide spiegeln den Zustand der Vermögens- und Bildungseliten in der Haupt- und Residenzstadt und den braunen Provinzmetropolen im Süden der Republik und...