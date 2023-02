Leitung zu

Transneft hat die Öllieferungen nach Polen durch die Druschba-Pipeline einstweilen eingestellt. Das gab das russische Staatsunternehmen am Montag bekannt und begründete die Maßnahme damit, dass es von polnischer Seite weder Bestellungen noch Bezahlungen gegeben habe, die bis Ende Februar fällig gewesen wären.

Zuvor hatte der polnische Raffineriekonzern PKN Orlen als Partner von Transneft schon am Sonnabend die Einstellung des Ölflusses durch die Pipeline gemeldet – zunächst mit einem Tweet seines Generaldirektors Daniel Obajtek und kurz darauf durch eine offizielle Stellungnahme. Hintergründe des Vorgangs wurden dabei nicht erwähnt. Der Konzern versicherte lediglich, gut auf diese Eventualität vorbereitet zu sein. Ohnehin habe der russische Anteil an Polens Rohölimport zuletzt nur noch zehn Prozent ausgemacht. Dem Konzern stünden ausreichend alternative Versorgungsmöglichkeiten über See zur Verfügung. Die unerwartete Einstellung der Ölzufuhr durch die rus...