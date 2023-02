Zum Inhalt dieser Ausgabe | Autoritärer Charakter des Tages: Markus Decker Felix Bartels Er hätte auch sein Spiegelbild anschreien können. Doch er beschloss, Journalist zu werden. Seither projiziert Markus ­Decker schreibend. Entsprechend schritt er am Wochenende zur Tat, im RND anlässlich Sahra Wagenknechts Rede auf der Berliner Friedensdemo. Projektive Polemik, die sich im Gegner am Eigenen stört, ohne es als Eigenes zu erkennen, benötigt Deformation. Das Eigene verschwindet dann im Eigentlichen. Wagenknecht soll, wenn sie ­»Frieden« fordert, »eigentlich« die Demokratie beseitigen wollen und trotz ihrer Kritik an Russlands Angriff die »eigentlich Verantwort...

Artikel-Länge: 1825 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen