Zum Inhalt dieser Ausgabe | Alarmierende Zeichen am Main Hessen: In Frankfurt soll am 5. März neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Soziale Not wächst Claus-Jürgen Göpfert, Frankfurt am Main Als reichste Kommune Deutschlands verzeichnet Frankfurt am Main Gewerbesteuereinnahmen von mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr. Die politisch Verantwortlichen fuhren stets zehnspännig, gaben mehr Geld aus, als die Stadt einnahm. Seit 2021 bestimmt im Rathaus eine Koalition von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und der neoliberalen Gruppierung Volt, nach 15 Jahren flog die CDU aus der Regierung. Am 5. März soll ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Schon jetzt gibt es alarmierende Zeichen: Frankfurt ist eine der heißesten deutschen Städte. 2022 zählte man 37 Tage mit mehr als 30 Grad (langjähriges Mittel: neun Tage). Die soziale Not wächst. 22.832 Haushalte sind bei der Stadt registriert, weil sie eine geförderte Wohnung suchen. Aber 2016 bis 2021 entstanden nur 518 Sozialwohnungen. Im Bahnhofsviertel leben immer mehr drogenkranke Menschen auf offener Straße. Gerade ist der Preis für den Einzelfahrschein im öffentlichen Nahverkehr von 2,85 Euro auf 3,40...

Artikel-Länge: 4072 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen