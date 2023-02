Ums Ansehen der »Weißen Rasse«

Alljährlich im Februar wird in vielen Ländern der »Black History Month« begangen, der Monat der Schwarzen Geschichte.¹ Der Black History Month kommt aus den USA und ist ein Teil des langen Kampfes der Schwarzen US-Bürger um Gerechtigkeit. Sein Ziel: Leben, Geschichte, Kultur und Probleme Schwarzer Menschen sichtbarer machen in Weißen Mehrheitsgesellschaften. Auch in Deutschland lebt seit mehr als 300 Jahren eine Schwarze Gemeinschaft. Seit 1990 wird der Black History Month daher auch in Deutschland von vielen Schwarzen Initiativen begangen. »Ich glaube«, so die Autorin und Journalistin Fabienne Sand, »was der Black History Month sein sollte, ist, dass Weiße Menschen anfangen nachzuvollziehen, dass die deutsche Geschichte keine rein Weiße Geschichte ist«.²

Die Idee, dass die deutsche Geschichte eigentlich eine Weiße Geschichte sei, ist noch nicht allzu alt. Sie kam mit dem deutschen Kolonialismus auf. Mit einer Fülle rassistischer Schriften versuchte man d...