BASF geht nach China

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird bis Ende 2026 weltweit 2.600 Stellen streichen, um die 1.700 davon in der BRD. Am Stammwerk in Ludwigshafen werden mehrere Produktionsanlagen dichtgemacht, die wegen gestiegener Energiepreise nicht mehr wettbewerbsfähig sind, erklärte Vorstandsboss Martin Brudermüller am Freitag. Damit sollen etwa 250 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden.

Obwohl der Konzern 2022 knapp 630 Millionen Euro Miese machte, sollen die Aktionäre mit der Dividende des Vorjahres (3,40 je Papie...