Schwierige Abgrenzung

Das Wort »Terror« kommt aus dem Lateinischen und bedeutet an sich »Schrecken«. In den vergangenen Jahrzehnten hat das Wort einen Bedeutungswandel erfahren und wird im Sinne von bewusster Verbreitung von Angst mittels (überwiegend) nichtstaatlicher politischer Gewalt gebraucht. Von »Terroristen« ausgeübte Gewalt gilt mittlerweile als eines der Hauptprobleme »westlicher« Staaten. Für den Historiker Dieter Reinisch war der 2. November 2020, als in Wien ein Islamist vier Menschen tötete und 23 Personen verletzte, Anlass für eine historische Analyse des Phänomens »Terrorismus«.

Er holt weit aus, verortet den Beginn terroristischer Gew...