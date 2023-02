Mythos Alleintäter

Der Rechtsanwalt und Notar Paul Siegel staunte sicher nicht wenig, als im November 1955 zwei Männer mit ungewöhnlichem Anliegen in seiner Kanzlei in Hannover auftauchten. Der eine gab sich als reumütiger ehemaliger SA-Mann zu erkennen, der etwas Wichtiges zu Protokoll zu geben wünschte; der andere als sein katholischer Beichtvater. Notar Siegel war nicht leicht zu beeindrucken, er hatte in seinem 50jährigen Berufsleben mehr als genug Erschütterndes erlebt, darunter die berufliche Degradierung 1933 und dann das völlige Berufsverbot im Jahr 1938. Und weil er zwölf verlorene Jahre nachzuholen hatte, war er jetzt im 75. Lebensjahr immer noch aktiv.

Sein neuer Klient, der ehemalige SA-Mann, wies sich ordnungsgemäß als Martin Lennings aus, Kaufmann, geboren am 6. Dezember 1904 in Schwelm und jetzt wohnhaft in Bad Pyrmont (Niedersachsen) bei seinem Bruder Heinz. Was der Notar in der nun folgenden Stunde zu hören bekam, klang sensationell. Es führte ihn gedanklic...