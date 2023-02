Zum Inhalt dieser Ausgabe | Frostige Beziehungen López Obrador solidarisch mit Castillo: Perus Putschregierung zieht Botschafter aus Mexiko ab Volker Hermsdorf Nach dem parlamentarischen Staatsstreich gegen den gewählten peruanischen Präsidenten Pedro Castillo hat die Solidarität des mexikanischen Staatschefs Andrés Manuel López Obrador mit dessen verfolgten Anhängern zu einer diplomatischen Krise geführt. Perus De-facto-Präsidentin Dina Boluarte hat am Freitag abend (Ortszeit) die Abberufung ihres Botschafters aus Mexiko angeordnet und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern offiziell auf die Ebene eines Geschäftsträgers reduziert. Boluarte reagierte damit auf Äußerungen ihres Amtskollegen, der in seiner üblichen Morgenkonferenz die Unterstützung für das peruanische Volk und Pedro Castillo bekräftigt hatte. »Mexiko wird den zu Unrecht und illegal abgesetzten Präsidenten weiterhin unterstützen und seine Freilassung fordern«, hatte López Obrador erklärt. Er bestätigte, dass er sich mit der ehemaligen peruanischen First Lady, Lilia Paredes, getroffen und seine Solidarität mit der »gedemütigten indigenen Bevölk...

Artikel-Länge: 3916 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen