Seit mehreren Jahrzehnten vertreten rechte Ideologen und Juristen die Meinung, dass die US-Verfassung nur nach dem ausgelegt werden darf, was sie als die »ursprüngliche Absicht« ihrer Verfasser bezeichnen – oder danach, was die Gründerväter der USA beabsichtigt haben.

Aber einmal angenommen, das wäre wirklich so – woher wissen wir, welche Absichten sie damals hegten? Wir wissen es natürlich nicht. Nur in wenigen Fällen haben wir Anhaltspunkte. Thomas Jefferson (1743–1826) schrieb zu seinen Lebzeiten eine Monographie mit dem Titel »Notes on the State of Virginia« (»Betrachtungen über den Staat Virginia«), es blieb seine einzige. Mr. Jefferson war jedoch ein fleißiger Briefeschreiber und gab in seinen Briefen frei seine Meinung kund. So etwa am 24. Juni 1813 an einen John W. S.: »Die Erde gehört den Lebenden, nicht den Toten.«

Thomas Paine (1737–1809) war ein begabter Schriftsteller, dessen Pamphlete und Bücher die Nation in einen Krieg gegen den König von ...