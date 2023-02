Kriegsdrohung als Ausweg

Benjamin Netanjahu hat mit seiner ultrarechten Regierung nicht nur eine beispiellose Massenbewegung gegen sich, sondern auch eine aktiv agierende Mehrheit des wirtschaftlichen und militärischen Establishments. Deshalb muss die Verführung, einen Konflikt mit dem Iran zu provozieren, für ihn groß sein.

In diesem Zusammenhang verdienen zwei Vorgänge am vorigen Dienstag mehr Aufmerksamkeit, als sie sie außerhalb des Landes bisher gefunden haben. Zum einen nahm Premierminister Netanjahu zusammen mit dem früheren US-Verteidigungsminister Michael Pompeo an der »Hartog National Security Conference« in Tel Aviv teil. Er hielt dort eine Ansprache und führte ein Gespräch mit dem US-amerikanischen Journalisten Walter Russell Mead, einem Befürworter von Militärinterventionen. Zwischen Rede und Interview gab es große Schnittmengen.

Im Gespräch mit Mead zählte Netanjahu Beispiele für den Umgang mit »Schurkenstaaten« auf, die seinen Worten zufolge Atomwaffen angestrebt h...