Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Februar 2023, Nr. 48

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Höchst revolutionäre Rolle Vor 175 Jahren: Ende Februar, Anfang März 1848 erschien in London das »Manifest der Kommunistischen Partei« als Einzelbroschüre. Von Karl Marx und Friedrich Engels Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Metternich (1773–1859, österreichischer Staatsmann, schuf maßgeblich die Aufteilung Europas nach dem Sturz Napoleons, jW) und Guizot (1787–1874, vor der Revolution von 1848 Ministerpräsident Frankreichs, jW), französische Radikale und deutsche Polizisten. (…) Bourgeois und Proletarier (Anmerkung von Friedrich Engels 1888: »Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen Kapitalisten verstanden, die Besitzer der gesellschaftlichen Produktionsmittel sind und Lohnarbeit ausnutzen. Unter Proletariat die Klasse der modernen Lohnarbeiter, die, da sie keine eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um leben zu können.«) Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft (Anmerkung von Friedrich Engels 1888: »Das heißt, genau gesprochen, di...

Artikel-Länge: 4919 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen