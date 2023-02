Berühren und abstimmen

Frau Vogel zweifelt. »Nein, warte mal, wenn ich dir folge: Indem du es beschreiben würdest, würdest du auch deinen Filter schon hinzufügen; da sind wir wieder dabei, dass der Beobachtende das Objekt ja verfremdet.« Wir sitzen erst wenige Minuten zusammen, um über die Kunstedition und einige biographische Details für meinen Text zu reden, und sind schon bei den Grundfragen der Kunst gelandet: was, wie, wer, warum, für wen? »Du setzt natürlich auch schon voraus, dass es etwas wie ›Kunst‹ gibt, was jeder von uns fühlt, dass es so was tatsächlich gibt, etwas, was Kunst ist und kann, und man ringt darum, ständig, denn es findet sich nicht wieder in den kunstwissenschaftlichen Formulierungen, es gibt keine richtigen Maßstäbe, weil, und da komm’ ich wieder zum Anfang, was du gesagt hast, weil es diese Maßstäbe nur in Menschen gibt, die sich ganzheitlich als Instrumente empfinden, eine Frage der Berührung und der Abstimmung.« Wenn aber alles nur im Subjekt liegt,...