Dusche der Möglichkeiten

Schön, dass Yvonne Rainers »The Man Who Envied Women« auf der Berlinale läuft. Der Film bringt einen trockenen Glanz zurück, den es immer seltener zu genießen gibt. Rainers »Mann, der vorgeblich die Frauen beneidet«, ist ein wandelnder Widerspruch: ein Frauenkörper konsumierender Frauenversteher (»man weiß nie genug über sie«). Dafür lebt er dann auch in Scheidung.

Diese Trennungsgeschichte fungiert aber nur als eine lockere Klammer, zwischen der das Thema der sexuellen und geschlechtlichen Möglichkeiten über diverse Felder hinweg gespielt wird. Initiativen gegen die Gentrifizierung in New Yorker Wohngegenden, die blutige Spur von US-Kampagnen in Mittelamerika, Kritik von Bild- und Texttaktiken in Magazinen, der Werbung oder an Frauenfiguren in Filmen aus Hollywoods Goldener Zeit.

Dominantester Teil in diesem vielfach gesplitteten Spiel sind Bezüge zum poststrukturalistischen Wissen von 1985 mit allen seinen marxistischen, semiologischen und psychoanalyti...