In der Bütt

Sonntag, 19. Februar

US-Außenminister Blinken hat China vorgeworfen, Waffenlieferungen an Russland »zu erwägen«. Woher er weiß, was Xi Jinping so rumerwägt, mochte er nicht sagen. Vielleicht hat die CIA Spionageballons, die chinesische Gedanken lesen können.

Rosenmontag, 20. Februar

Pappnase Andrea Nahles kündigt wegen Facharbeitermangels in der Bundesagentur für Arbeit eine Automatisierung im Hause an. Das wird lustig. Wir lassen in Zukunft ALG-Anträge vom Chat-GPT-Dings erstellen, die dann im Amt von künstlicher Behördenintelligenz bearbeitet werden. Der Arbeitslose tut so, als ob er Arbeit suchen und der Vermittler tut so, als ob er Arbeit vermitteln würde, während beide auf der Couch sitzen und Karneval gucken. Wir machen mal in der Stube von Herrn Petruschke die Glotze lauter:

Im Fasching hat der Wahn Methode ...