Außenseiter vorne

An diesem Sonnabend wird in Nigeria gewählt. Der amtierende Präsident Muhammadu Buhari kann nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten, 17 Kandidaten und eine Kandidatin wollen ihn beerben. Chancen haben aber nur drei: der 70jährige Bola Tinubu, früherer Gouverneur von Lagos und von Buharis Partei All Progressives Congress (APC) als Nachfolger aufgestellt, Vizepräsident Atiku Abubakar (76 ­Jahre) von der größten Oppositionspartei People’s Democratic Party (PDP) und Newcomer Peter Obi (61 Jahre), Bankier und früherer Gouverneur von Anambra (Labour Party).

Vor einem Jahr wäre der »Kampf um die Fleischtöpfe« (Brecht) wohl zwischen den beiden politischen Schlachtrössern Abubakar und Tinubu entschieden worden, auch wenn sich »um beide in den vergangenen Jahrzehnten Vorwürfe wegen Korruption, Drogenhandels und Geldwäsche ranken«, wie Fisayo Soyombo, der Gründer der Stiftung für Investigativen Journalismus bei Al-Dschasira meinte.

Wären die Präsidentschaftswahle...