Meloni kittet Risse

Es knirscht in der Regierung Italiens. Faschisten und Ultra­rechte kommen in der Frage nach ihrem Verhältnis zum Krieg in der Ukrai­ne nicht auf einen Nenner. Bereits zum Besuch von Regierungschefin Gior­gia Meloni (»Brüder Italiens«, FdI) in Kiew diese Woche schrieb die römische La Repubblica: »Meloni befindet sich allein im Griff der Alliierten« – die Koalitionspartner Matteo Salvini (Lega) und Expremier Silvio Berlusconi mit seiner Forza Italia (FI) »halten sich zurück«. Meloni hatte »die volle Unterstützung Italiens angesichts der russischen Aggression« gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bekräftigt und versprochen, weiter »alle Arten von militärischer, finanzieller und ziviler Unterstützung zu leisten«.

Während Meloni auf einer Pressekonferenz in Kiew betonte, dass die Parteien von Berlusconi und Salvini die Ukraine immer unterstützt hätten, sieht die Realität anders aus. Der FI-Chef hatte mit der Bemerkung »Ich wäre nicht nach...