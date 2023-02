Am Freitag mussten amtliche Statistiker ein wenig Wasser in die weinselige Euphorie der Russland-Niederschreiber gießen. Denn die deutsche Wirtschaftsleistung ist zum Ende des vergangenen Jahres stärker geschrumpft als zunächst geschätzt. Trotz eines frühlingshaften Winters und Milliardenausgaben auf der Jagd nach LNG sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In ihrer ersten Schätzung hatten sie einen BIP-Rückgang von lediglich 0,2 Prozent gemeldet.

Schuld an der enttäuschenden Performance trägt den Angaben zufolge nicht etwa die abenteuerliche Politik der Bundesregierung, die dieses Land nach Russlands militärischer Intervention in der Ukraine als faktische Kriegspartei aufstellte, Rohstoffimporte stoppte und exzessive Sanktionen gegen Moskau auf den Weg brachte. Nein, Scholz, Habeck oder Lindner sind fein raus: Gesunkene Konsumausgaben der Verbraucher und verringerte Investitio...