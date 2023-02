Giffey pocht auf »Klärung«

Die von vielen geforderte Enteignung der Wohnungskonzerne könnte zum Stolperstein für eine Fortsetzung des »rot-grün-roten« Bündnisses in Berlin werden. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska »Bauen, bauen, bauen« Giffey (SPD) machte am Freitag klar, dass das Thema bereits in den laufenden Sondierungen mit den anderen Parteien geklärt werden soll. »Ich bin der festen Überzeugung, dass es zum Umgang mit dem Volksentscheid einer Klärung bedarf«, sagte sie nach dem dritten Sondierungsgespräch zwischen Spitzenvertretern von SPD und CDU, wie der Tagesspiegel online berichtete.

Welche »Klärung« sie anstrebt, ließ Giffey offen. Ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Vergesellschaftung großer Immobilienunternehmen hatte sie jedoch schon bereits vor der Abstimmung über den entsprechenden Volksentscheid erklärt. Der Punkt könnte zunächst vor allem die Verhandlungen mit der Partei Die Linke erschwer...