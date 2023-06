»Das ist mindestens extrem ungeschickt«

Seit einigen Tagen macht das südbadische Lörrach bundesweit Schlagzeilen. Ein städtisches Wohnungsunternehmen hat 40 Mieter per Brief darüber informiert, dass sie ausziehen und Geflüchtete in ihre Wohnungen einziehen sollen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von dem Fall gehört haben?

Ich dachte mir, dass dieser Fall zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt öffentlich wird. Die Debatte über das Thema Flucht verschiebt sich zusehends – ich denke da etwa an Äußerungen des CDU-Chefs Friedrich Merz. Bei der Frage, wie viele Schutzsuchende hierzulande aufgenommen und untergebracht werden können, dominiert eine Krisen- und Notstandsrhetorik, die wir als Flüchtlingsrat nicht gutheißen. Das heißt nicht, dass die Situation mancherorts nicht angespannt ist. Aber die Lage insgesamt ist vielschichtiger.

Laut dem im Internet verbreiteten Brief soll den Lörracher Mietern gekündigt werden. Sie sollen in »modernere und bezahlbare« Wohnungen umziehen, die man ihnen anbieten ...