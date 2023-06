Frieden? Unerwünscht

Am Freitag wurde in zahlreichen Staaten an den Beginn der russischen Militäroperation am 24. Februar 2022 in der ­Ukraine erinnert – auf gegensätzliche Weise. Der Westen bekräftigte, den Krieg verlängern zu wollen. China legte einen »Standpunkt zur politischen Beilegung der ukrainischen Krise« vor, der die »Achtung der Souveränität aller Länder« an die Spitze stellt und zu Verhandlungen sowie einem Waffenstillstand aufruft. Bereits am Donnerstag abend deutscher Zeit hatte die UN-Vollversammlung in New York eine Resolution verabschiedet, in der die »Aggression« Russlands »bedauert« wird. Das elf Punkte umfassende Dokument verlangt von Moskau, seine Streitkräfte aus der Ukraine zurückzuziehen, und ruft ähnlich wie das Papier Beijings »die Mitgliedstaaten und die internationalen Organisationen auf, ihre Unterstützung für die diplomatischen Bemühungen um einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine im Einklang mit der UN-Charta zu verdo...