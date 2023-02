Gegen Chatkontrolle

Fußballfans werden oft belächelt, wenn sie sich für Bürgerrechte einsetzen. Dabei sind sie es, die Repressionen des Staates und seiner Ermittlungsorgane mit als erste spüren. Allzugern werden neue Überwachungsmaßnahmen an Fußballfans getestet. »Experimentierfeld Stadion« ist das Schlagwort. Denn personalisierte Tickets, Zwangs-Apps zum Kauf von Eintrittskarten, automatisierte Einlasssysteme, Gesichtserkennung oder Videoüberwachung kennen Fußballanhänger zur Genüge. Kaum ein nicht am Sport Interessierter kann sich vorstellen, welchen Maßnahmen die Fans in ihrer Freizeit ausgesetzt sind. Das Ganze gipfelt darin, dass viele in einer Datei namens »Gewalttäter Sport« landen, in die man ganz sch...