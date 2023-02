Scheiße und aufregend

Von Hitzewallungen, Depressionen und den körperlichen Veränderungen von Frauen in den Wechseljahren wird in der Öffentlichkeit kaum geredet – oft nicht einmal unter Frauen in der Menopause. Und schlimmer noch: »Ärztinnen und Ärzte können keine Beratung geben, weil sie es nicht abrechnen können«, erklärte die Autorin des Buches »Die gereizte Frau«, Miriam Stein, Ende Januar gegenüber Deutschlandfunk Kultur. »Aus dem einfachen Grund, weil es im deutschen Krankenkassensystem keine Abrechnungsnummer gibt.«

In den USA haben sich nun Hollywoodstars wie Gwyneth Paltrow und Naomi Watts oder auch die Entertainerin Oprah Winfrey dem Thema angenommen und versuchen dabei gleich noch, Kapital aus dieser neuen Öffentlichkeit für sich zu schlagen. So bietet Schauspielerin Watts eine ganze Produktpalette vom Spezialgleitmittel bis zur Haarkur an, während Extennisstar Serena Williams für ein veganes Nahrungsergänzungsmittel wirbt, das nach ihren Worten »für Frauen über 40...