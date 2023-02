Vom Techniker zum Vogelwart

Keine Straße im Amrumer Naturschutzgebiet – alles muss mit der Schubkarre in die Vogelwarthütte gebracht wird. Kein Pappenstiel für einen fast 80jährigen. Der Naturschutzleiter tut es trotzdem noch und weiß viel zu berichten über die Nordfriesische Insel und was sie in den letzten fünf Dekaden erlebt hat. BRD 2020.

NDR, 15.30 Uhr

Big Pacific

Gar nicht mal so still, dieser Ozean: Einer der Schauplätze des neuen kalten Kriegs ist auch unterhalb der Wasserlinie von US-Flugzeugträgern kein Ort des Nichtstuns. Vulkane am Meeresgrund sind aktiv, Tsunamis sorgen für Chaos und in den Korallenriffen tobt der Kampf ums Überleben. Ein nasses Schlachtfeld. USA/Neuseeland/VR China 2017.

3sat, 15.35 Uhr

Kenia – Dem Regen hinterher

Eine matriarchal organisierte Elefantenherde wartet auf die Regenzeit. Eine Mutter löst sich dabei mit ihren...