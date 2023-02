Wie man sich durchschlägt

An »Al Murhaqoon« (»The ­Burdened«) erstaunt bereits die schlichte Tatsache, dass der Film am Ort seiner Handlung, in Aden, gedreht worden ist. Wenn Panoramaschwenks die häufigen Straßenszenen einleiten, rücken mitunter Gebäuderuinen und Einschusslöcher an Hausfassaden ins Bild. Das macht ebenso beiläufig wie eindrücklich bewusst, dass die jemenitische Hafenstadt von jenem Krieg heimgesucht worden ist, unter dem weite Teile des Landes unvermindert leiden – und den eine der beiden Hauptfiguren irgendwann unvermittelt verflucht.

Ahmed (Khaled Hamdan) ist im Handlungsjahr 2019 nicht mehr mit Kampfhandlungen konfrontiert, sondern muss sich mit deren politischen und sozialen Auswirkungen herumschlagen. Dazu gehören, wie gleich in der Anfangsszene eingespielte Radionachrichten verdeutlichen, die mangelhafte Ausstattung der staatlichen Schulen und die stark gestiegenen Schulgebühren, die Privatinstitute verlangen. Ahmed, dessen jüngstes von drei Kindern bald ein...