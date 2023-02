Pakistan vor Zahlungsunfähigkeit

Die Atommacht Pakistan könnte schon bald dem Beispiel Sri Lankas folgen, das im vergangenen April seine Schulden nicht mehr bedienen konnte und seine Zahlungsunfähigkeit erklären musste. Die Devisenreserven des südasiatischen 220-Millionen-Einwohner-Landes sind auf weniger als 3,2 Milliarden US-Dollar (etwa drei Milliarden Euro) geschrumpft. Damit kann die Regierung in Islamabad die notwendigsten Importe noch drei oder vier Wochen lang absichern. Doch spätestens am nächsten großen Zahltag beim Schuldendienst droht der Staatsbankrott. Aufmerken ließ eine Bemerkung, die Verteidigungsminister Khawaja Asif am 18. Februar in einer Rede in einem College in Sialkot machte: Demnach ist die Zahlungsunfähigkeit bereits erreicht. Bislang hat das allerdings kein anderes Regierungsmitglied bestätigt.

Tatsache ist, dass sich die Ausgaben für Zinsen und Tilgungsraten aufgenommener Kredite drastisch erhöht haben. 10,21 Milliarden US-Dollar musste Pakistan im zweiten Halb...