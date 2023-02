Landesvater des Tages: Joseph Robinette Biden jr.

Katastrophen – eigentlich ein nettes Parkett für Amtierende. Eigentlich. Nach hinten losgehen kann das nämlich auch. Laschets Lachen im Ahrtal, Obamas Wasserglas in Flint, you name it. Wo ist Biden? Nicht da. Klar, wo auch sonst?

Obwohl das Zugunglück bei East Palestine (Ohio) nichts weniger als eine Umweltkatastrophe bedeutet, konnte Verkehrsminister Buttigieg sich erst nach zwei Wochen entschließen, dann doch mal vorbeizuschauen. Ein Besuch von Präsident Biden steht weiterhin aus. Am Samstag, dem Tag vor seiner Reise nach Kiew, standen ein Gottesdienst und ein Abendessen i...