Schüsse auf dem Sportplatz

In der nordirischen Grafschaft Tyrone ist Mittwoch nacht ein ranghoher Polizist attackiert worden. Nach einem Schussattentat musste der Beamte notoperiert werden – er war von vier Kugeln getroffen worden. Zwei Vermummte hatten gegen acht Uhr abends das Feuer auf einem Sportplatz in der Kleinstadt Omagh auf John Caldwell eröffnet, der ein Fußballtraining leitete. Er ist der ranghöchste Polizeibeamte, der seit dem nordirischen Friedensprozess Ziel eines Attentats wurde. Die Attentäter flüchteten in einem schwarzen Kleinwagen, der später in Brand gesetzt wurde, wie Augenzeugen berichteten. Noch in der Nacht erklärten die Ärzte, dass Caldwell zwar schwer verletzt ist, sein Gesundheitszustand aber stabil sei und er nicht in Lebensgefahr schwebe.

Wer hinter dem Attentat steht, ist noch nicht bekannt. Vieles deutet auf militante Republikaner hin, die den Friedensprozess ablehnen und weiterhin gewaltsam für eine Wiedervereinigung der Insel kämpfen. Die Verstricku...