López Obrador setzt sich durch

Der mexikanische Senat hat am Mittwoch (Ortszeit) den im vergangenen Dezember vorgelegten »Plan B« zu einer von Präsident Andrés Manuel López Obrador eingeleiteten Reform der Wahlgesetze gebilligt. Nachdem das Abgeordnetenhaus dem zweiten Versuch zur Änderung des Wahlrechts zuvor bereits zugestimmt hatte, wurde die Novelle nach der jetzt mit 72 gegen 50 Stimmen erfolgten Annahme durch die andere Kammer des Kongresses – am Donnerstag zur Veröffentlichung an die Regierung weitergeleitet. Die Gegner der Reform wollen sie allerdings mit einer Verfassungsklage vor dem Obersten Gerichtshof anfechten und riefen für Sonntag zu neuen Demonstrationen auf.

Der von López Obrador erstmals im April vergangenen Jahres im Parlament eingebrachte Entwurf sieht unter anderem eine Verschlankung des Nationalen Wahlinstituts (INE), eine Verdichtung des Wahlverfahrens und die elektronische Stimmabgabe für im Ausland lebende Personen vor. Nach dem von der regierenden Morena-Part...