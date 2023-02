Ruf nach weiteren Milliarden für die Truppe

Politiker von Ampelkoalition und Unionsopposition sind in einen regelrechten Überbietungswettbewerb bezüglich einer weiteren Anhebung der Militärausgaben eingetreten. Hintergrund ist das von den NATO-Staaten vereinbarte Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung zu stecken. Um dies zu erreichen, müsste die BRD den sogenannten Einzelplan 14 im Bundeshaushalt, also den sogenannten Verteidigungsetat, im laufenden Jahr um zusätzliche 15 Milliarden Euro auf 65 Milliarden Euro anheben, meldete die dpa am Donnerstag. Im vergangenen Jahr betrug der prozentuale Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt rund 1,5 Prozent. Für das laufende Jahr wird nach regierungsinternen Berechnungen eine Quote von rund 1,6 Prozent erwartet.

Zuvor hatte bereits die Unionsfraktion Druck gemacht, das von der NATO gesetzte Ziel zu erreichen. Ingo Gädechens (CDU), Mitglied des Haushaltsausschusses, erklärte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Mittwoch...