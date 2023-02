Als Bedrohung behandelt

Im folgenden dokumentiert junge Welt in auszugsweise und redigierter Fassung die am Mittwoch vom Redfish-Kollektiv herausgegebene Erklärung zur Einstellung ihres Betriebs:

Wenn wir zurückblicken, sind wir ungemein stolz auf alles, was wir in den vergangenen fünf Jahren erreicht haben, aber die Realität der Entwicklungen rund um Redfish in diesem Jahr hat uns zu einer harten Entscheidung gezwungen: Redfish wird geschlossen. Die unerbittliche Verleumdungskampagne der Mainstream-Medien, in der akademischen Welt und von Thinktanks, die Zensur in sozialen Netzwerken und nun auch die staatlich sanktionierten Schikanen haben es unmöglich gemacht, die Arbeit fortzusetzen.

Völlig unter dem Radar hat das politische Herz der EU in enger Zusammenarbeit mit verbündeten militärischen Institutionen und Social-Media-Unternehmen eine eigene Strategie entwickelt, die eine ganze Reihe von Instrumenten umfasst, um gegen kritische Stimmen zum Status quo des westlich-kapitalis...