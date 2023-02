Energie drastisch verteuert

Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben auch in Sachen Energiepreise eine »Zeitenwende« eingeläutet. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr haben sich die Kosten bei der Einfuhr von Energie deutlich erhöht; die Verkaufspreise der Hersteller ebenso wie die Preise, die Verbraucher zahlen müssen, stiegen dadurch drastisch an, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Die Einfuhr von Gas kostete im Januar des laufenden Jahres demnach 24,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Mineralölerzeugnisse waren 14,6 Prozent teurer. Haushaltsenergie verteuerte sich im Januar um 36,5 Prozent. So mussten Verbraucher beispielsweise für Erdgas 51,7 Prozent mehr...