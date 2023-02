Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lauterbach bewirbt sein Projekt Bundesgesundheitsminister rührt nach Arbeitsgruppentreffen Werbetrommel für »Klinikreform« David Maiwald Viele Ergebnisse hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach einem Treffen der »Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform« noch nicht mitzuteilen, warb aber für sein Vorhaben. Man sei »auf dem Weg eines gemeinsamen Ergebnisses«, es sei bereits »ein gewisser Konsens erkennbar«, dass das jetzige System der Fallpauschalen durch die Finanzierung nach »Vorhaltepauschalen« ersetzt werden müsse, erklärte Lauterbach. Außerdem sollten bundesweit einheitliche Regeln gelten. Ein gemeinsames Papier,...

