RT DE macht dicht

Schon kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr ging die EU mit einem Sendeverbot gegen den russischen Sender RT vor. Trotz dieser Zensurmaßnahme konnte der deutsche Ableger RT DE seine Arbeit fortsetzen. Doch neue Sanktionen der EU haben die Lage offenbar verändert. Anfang Februar gab die RT DE Productions GmbH auf ihrer Webseite »mit Bedauern die Entscheidung bekannt, die journalistischen Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland einzustellen«.

Als in der BRD ansässige Produktionsfirma sei man »einem immensen Druck von Regierungen, Medien, Unternehmen und anderen ausgesetzt«, heißt es in der Erklärung weiter. Nach dem Sendeverbot im März 2021 habe die RT DE Productions GmbH auf das Versprechen der EU vertraut, dass »die Sanktionsmaßnahmen diese Medien und ihr Personal nicht daran hindern, andere Tätigkeiten als Sendetätigkeiten in der Union durchzuführen«. Doch mit dem im Dezember 2022 in Kraft getretenen neunten EU-Sanktionspaket gegen ...