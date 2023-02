Kompositionen des Krieges

Als Ende vergangener Woche in München die diesjährige »Sicherheitskonferenz« tagte und die Mehrheit der Versammelten sich zu ihrem Hauptthema »Krieg in der Ukraine« kameradschaftlich auf die Schultern klopfte und mit ihrem »Weiter so!« beim Liefern von Waffen an Kiew bestärkte, gingen im Internet die Lichter aus: Am 18. Februar war plötzlich die Website der von hohen ehemaligen US-Militärs gegründeten »Mozart Group« nicht mehr erreichbar. Wo zuvor die in Kiew vertretene und als »Beratungsagentur« verkaufte »Antwort auf die russische ›Wagner-Gruppe‹« seit knapp einem Jahr der Ukraine den Söldnermarsch zum Sieg aufspielte und dazu großspurig mit der »Bereitstellung wichtiger Fähigkeiten für die ukrainischen Fronteinheiten« warb, war plötzlich nur noch ein großes weißes Nichts auf den Bildschirmen zu sehen. Versuche, die Links zu Unterseiten von ­themozartgroup.com aufzurufen, werden seitdem mit dem be...