Lokale Raumordnung

Es ist die erste Fahrt nach draußen, die Teresa wagt, seitdem sie eine Geiselnahme überlebt hat. Aber was heißt schon: »draußen«? Ihr Ehemann Roberto, der es sich leisten kann, hat einen SUV in eine rollende Festung verwandelt, kugelsichere Scheiben inklusive. Und dennoch ist Teresa die Angst anzusehen, die sie überkommt, als das Gefährt die Tiefgarage des gesicherten Heims verlässt. Der Weg zum familieneigenen Landgut ist weit.

Was Teresa nicht weiß: Die Gefahr wartet nicht auf dem Weg, sondern am Ziel. Roberto will den Farm­betrieb durch ein profitableres Hotel ersetzen. Die Landarbeiterfamilien, die zum Teil seit Generationen der Eigentümerfamilie dienen, schickt er ins soziale Nichts. Schlimmer noch, ihre Papiere bekommen sie nur aus seinem Tresor zurück, wenn sie die Schulden zurückzahlen, die sie beim Besitzer angehäuft haben. Noch bevor Roberto und Teresa auf ihrem Gut eintreffen, ist dort die Lage eskaliert. Es gab Tote, darunter der Verwalter, de...