Moderner Linker des Tages: Steffen Bockhahn

Hat man als »emanzipatorischer«, »moderner« Linker in der Linkspartei so wenig zu lachen? Anpassungsbeflissene Funktionäre regieren durch, dass es kracht, linke Linke treten in Scharen aus, und bei Wiederbelebungsversuchen der Friedensbewegung hält sich die Partei so brav an der Seitenlinie, wie das der linksliberale Narrensaum erwartet. Und trotzdem ist Steffen Bockhahn nun ausgetreten.

Was passte nicht? Der Exbundestagsabgeordnete und ehemalige Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern träumt in einer am Mittwoch der Welt übergebenen Erklärung von einer Partei, »die mit modernen linken Konzepten un...