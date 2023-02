Morddrohungen gegen Besetzer

Sonntag nacht ist die Besetzung der öffentlichen San-Carlos-Universität in Guatemalas zweitgrößter Stadt Quetzaltenango gewaltsam beendet worden. Laut Medienberichten hatte sich eine Gruppe von »etwa 30 unbekannten, vermummten Personen« in der Nacht Zugang zu dem verriegelten Universitätsgelände verschafft. Die Personen seien »mit Knüppeln und Macheten bewaffnet« gewesen und hätten außerdem darauf hingewiesen, auch »Schusswaffen« dabeizuhaben, wie ein Studentenvertreter auf einer am Montag mittag (Ortszeit) von verschiedenen Organisationen einberufenen Pressekonferenz erklärte.

Die schnelle Hilfe von Personen aus der »Zivilgesellschaft«, die »deeskalierend auf die Agressoren einwirkten«, habe Schlimmeres verhindert. Allerdings seien dennoch einige Besetzer »leicht verletzt«, zudem »Morddrohungen« geäußert und anwesenden Frauen »sexuelle Übergriffe« angedroht worden, so der Studentenvertreter. Der Repräsentant vermutet hinter dem Angriff »Studenten aus dem...