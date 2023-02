»Nachhaltig« in Öl, Gas und Kohle investiert

Grün, naturverbunden, ressourcenschonend? Von wegen: Am Ende zählt an den Finanzmärkten doch immer nur, was Kohle bringt. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bürgerbewegung Finanzwende haben als »nachhaltig« beworbene Fonds ihre Investments in Aktien aus dem Bereich Fossilindustrie als Reaktion auf den Ukraine-Krieg substantiell ausgeweitet. Damit profitieren die Anleger – ob arglos oder in vollem Bewusstsein – von den exorbitanten Gewinnsprüngen, die insbesondere große Ölkonzerne in der Energiekrise in den zurückliegenden zwölf Monaten hingelegt haben. Damit habe sich das »ohnehin weit verbreitete ›Greenwashing‹ im Fondsbereich (…) unterm Strich noch verstärkt«, erklärte Mitautorin Magdalena Senn in einer Medienmitteilung und beklagte einen »massiven Etikettenschwindel«.

Untersucht wurden knapp 2.500 aktiv gemanagte, in Europa erhältliche Fonds aus der Datenbank Morningstar, die gemäß europäischer Gesetzgebung nach Artikel 8 oder Artikel 9...