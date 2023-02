Täter weiter gedeckt

Ohne Ergebnis ist am Dienstag abend (Ortszeit) in New York eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines zu Ende gegangen. Die Sondersitzung war von Russland beantragt worden, nachdem Recherchen des investigativen US-Journalisten Seymour Hersh Belege für eine US-Täterschaft geliefert hatten. Moskau fordert eine unabhängige internationale Untersuchung der Anschläge und wollte den UN-Sicherheitsrat veranlassen, eine solche bei UN-Generalsekretär António Guterres in Auftrag zu geben.

Während China das Anliegen unterstützte, scheiterte es, wie zu erwarten, am westlichen Widerstand. Zur Begründung hieß es offiziell, zunächst müssten die aktuellen Ermittlungen in Dä...